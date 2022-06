Willy Gnonto nel Varesotto per la prima prova di maturità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sorridente e pronto a sostenere la prima prova scritta per la maturità, Willy Gnonto, diciottenne attaccante della Nazionale italiana di calcio, é arrivato questa mattina a Busto Arsizio (Varese), per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sorridente e pronto a sostenere lascritta per la, diciottenne attaccante della Nazionale italiana di calcio, é arrivato questa mattina a Busto Arsizio (Varese), per ...

Pubblicità

Novara_e_Varese : Willy Gnonto tra i bambini di Verbania: “Anche io ho provato ad avere un autografo da Messi, ma non ci sono riuscit… - AlessandroOcc16 : Una mamma cameriera che sperava nelle mance per pagargli i viaggi per allenarsi.Forza Willy Gnonto.Quanti sacrifici… - Umastru1 : Ma che meraviglia sentire parlare Willy Gnonto, ci sono anche 18enni calciatori che parlano con proprietà di lingu… - TgrRaiPiemonte : Willy Gnonto tra i bambini del camp estivo del suo primo allenatore Rino Molle - infoitsport : A Verbania Willy Gnonto incontra i bambini allenati dal suo primo mister -