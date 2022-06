WhatsApp ci porta 3 piccole novità col nuovo aggiornamento (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è un nuovo aggiornamento in arrivo per quanto riguarda WhatsApp, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ben 2 miliardi di utenti worldwide. WhatsApp, 22/6/2022 – Computermagazine.itStando a quanto riportato da TuttoAndroid, il lavoro del team di sviluppatori dell’app di proprietà di Mark Zuckerberg non va mai in vacanza, con l’obiettivo è quello di migliorare lo stesso software per andare in contro alle esigenze del suo vastissimo pubblico. Le novità riguardanti l’ultimo aggiornamento sono “piccole”, non sono cose eclatanti, ma vale comunque la pena menzionarle. WhatsApp, 22/6/2022 – Computermagazine.itWhatsApp, ARRIVA UN ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è unin arrivo per quanto riguarda, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ben 2 miliardi di utenti worldwide., 22/6/2022 – Computermagazine.itStando a quanto rito da TuttoAndroid, il lavoro del team di sviluppatori dell’app di proprietà di Mark Zuckerberg non va mai in vacanza, con l’obiettivo è quello di migliorare lo stesso software per andare in contro alle esigenze del suo vastissimo pubblico. Leriguardanti l’ultimosono “”, non sono cose eclatanti, ma vale comunque la pena menzionarle., 22/6/2022 – Computermagazine.it, ARRIVA UN ...

Pubblicità

costa577 : Twitter WhatsApp La Russia punta sull’instabilità italiana STEFANO/e ora se succede quello che nessuno spera,credo… - oasidellacanapa : ?? Nel percorso che ci porta a sognare alle grandi cose...ci vuole un po' di relax per prendere ispirazione ?? ??… - stillinfriends : @4getoutofmyhead io diciamo che non ho programmi però penso che luglio/agosto andrò al paese per qualche settimana… - fabriziox23 : RT @animadellafesta: @BasatoXVI Ho una foto quasi uguale di mia moglie sul vialetto che mi porta in casa un pacco da 15 di Poretti 3 luppol… - animadellafesta : @BasatoXVI Ho una foto quasi uguale di mia moglie sul vialetto che mi porta in casa un pacco da 15 di Poretti 3 lup… -