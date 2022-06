Volley, VNL maschile 2022: una buona Italia sconfigge 3-0 la Germania (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia sconfigge agevolmente la Germania nel match della Volley Nations League (VNL) maschile 2022 ed inaugura nel migliore dei modi la Week 2. In quel di Quezon City (Filippine), gli azzurri trionfano con un comodo 3-0 (25-16, 25-21, 25-22) e centrano la quarta vittoria della competizione. I ragazzi di Fefé De Giorgi dominano praticamente dall’inizio alla fine e non lasciano scampo alla formazione teutonica, che ci prova timidamente ma si arrende in tre rapidi set. Il prossimo impegno degli azzurri sarà venerdì 24 giugno contro la capolista Giappone. VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’agevolmente lanel match dellaNations League (VNL)ed inaugura nel migliore dei modi la Week 2. In quel di Quezon City (Filippine), gli azzurri trionfano con un comodo 3-0 (25-16, 25-21, 25-22) e centrano la quarta vittoria della competizione. I ragazzi di Fefé De Giorgi dominano praticamente dall’inizio alla fine e non lasciano scampo alla formazione teutonica, che ci prova timidamente ma si arrende in tre rapidi set. Il prossimo impegno degli azzurri sarà venerdì 24 giugno contro la capolista Giappone. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - sportface2016 : #Volley, #VNL2022: una buona #Italia sconfigge 3-0 la #Germania - ematr_86 : @MCriscitiello Parziale da Quezon City #LaNazionale è in vantaggio 1:0 sulla Germania #volley #VNL - zazoomblog : LIVE – Italia-Germania 0-0 (17-10): VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Germania #(17-10): #maschile - zazoomblog : LIVE – Italia-Germania 5-2: VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Germania #maschile #volley -