Volley | perché Fefé De Giorgi non segue l’Italia in Nations League? C’è Nicola Giolito | “Soddisfatti della vittoria”

l'Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 nella Nations League 2022 di Volley maschile. Gli azzurri hanno incominciato con un brillante successo la seconda settimana di gare nella competizione internazionale itinerante, infilando la quarta affermazione consecutiva. I Campioni d'Europa sono attesi da altre tre partite nei prossimi giorni (contro Giappone, Slovenia e Cina), ma non sono seguiti direttamente dal CT Fefé De Giorgi a Quezon City (Filippine). Il tecnico pugliese è infatti rimasto a casa, in Italia, per recuperre al meglio dopo il periodo di positività al Covid-19, riscontrata un paio di settimane in occasione della prima tappa di Nations League a Ottawa (Canada). Questo è il motivo per cui sulla panchina tricolore siede il ...

