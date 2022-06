Volley Nations League maschile 2022: gli USA sanno solo vincere, Serbia battuta in quattro set (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli Stati Uniti continuano la loro marcia fatta fin qui di sole vittorie senza inciampi nella Nations League 2022 di Volley maschile. La Nazionale a stelle strisce ha la meglio anche della Serbia in quattro set: 24-26, 25-23, 23-25, 20-25 il risultato finale, testimone di una partita comunque molto equilibrata. Infatti, i primi tre set si risolvono per il minimo distacco di due punti, con la Serbia che, dopo aver perso il primo, pareggia i conti nel secondo. Gli Stati Uniti tornano di nuovo avanti nel terzo set, ma stavolta la Serbia non riesce a reagire. Arriva il match point con gli statunitensi che infatti hanno sei punti di vantaggio, per poi andare a chiudere i conti comodamente. Stati Uniti che quindi prendono la vetta della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli Stati Uniti continuano la loro marcia fatta fin qui di sole vittorie senza inciampi nelladi. La Nazionale a stelle strisce ha la meglio anche dellainset: 24-26, 25-23, 23-25, 20-25 il risultato finale, testimone di una partita comunque molto equilibrata. Infatti, i primi tre set si risolvono per il minimo distacco di due punti, con lache, dopo aver perso il primo, pareggia i conti nel secondo. Gli Stati Uniti tornano di nuovo avanti nel terzo set, ma stavolta lanon riesce a reagire. Arriva il match point con gli statunitensi che infatti hanno sei punti di vantaggio, per poi andare a chiudere i conti comodamente. Stati Uniti che quindi prendono la vetta della ...

