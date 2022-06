Volley Nations League 2022 maschile: casi Covid nella Cina, la Francia vince a tavolino (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Francia vince per 3-0 a tavolino contro la Cina nel match inaugurale della seconda settimana della Volley Nations League 2022 maschile. A Quezon City la sfida, in programma originariamente nella mattinata di mercoledì, non verrà disputata in quanto la FIVB ha disposto l’annullamento per casi di Covid all’interno della selezione asiatica. Per il momento, dunque, arriva la sconfitta a tavolino e i blues di Giani, campioni olimpici a Tokyo, possono così sorridere. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laper 3-0 acontro lanel match inaugurale della seconda settimana della. A Quezon City la sfida, in programma originariamentemattinata di mercoledì, non verrà disputata in quanto la FIVB ha disposto l’annullamento perdiall’interno della selezione asiatica. Per il momento, dunque, arriva la sconfitta ae i blues di Giani, campioni olimpici a Tokyo, possono così sorridere. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

