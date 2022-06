Volley, l’Italia soppianta la Germania in Nations League: Romanò scatenato, tornano Michieletto e Lavia (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’Italia ha travolto la Germania con uno schiacciante 3-0 (25-16; 25-21; 25-22) nell’incontro che ha aperto la seconda settima di gioco della Nations League 2022 di Volley maschile. Gli azzurri si sono imposti in in maniera autoritaria a Quezon City (Filippine), conquistando il successo in appena 70 minuti di gioco. La nostra Nazionale ha così infilato il quarto successo consecutivo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, salendo provvisoriamente al terzo posto in classifica generale (4 vittorie e 12 punti in cinque incontri disputati). Va ricordato che gli azzurri sono già qualificati alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna). l’Italia non ha fatto sconti ai rognosi teutonici, imponendosi davanti agli occhi del tecnico Nicola Giolito, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha travolto lacon uno schiacciante 3-0 (25-16; 25-21; 25-22) nell’incontro che ha aperto la seconda settima di gioco della2022 dimaschile. Gli azzurri si sono imposti in in maniera autoritaria a Quezon City (Filippine), conquistando il successo in appena 70 minuti di gioco. La nostra Nazionale ha così infilato il quarto successo consecutivo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, salendo provvisoriamente al terzo posto in classifica generale (4 vittorie e 12 punti in cinque incontri disputati). Va ricordato che gli azzurri sono già qualificati alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna).non ha fatto sconti ai rognosi teutonici, imponendosi davanti agli occhi del tecnico Nicola Giolito, che ...

