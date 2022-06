Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Spiccano Recine e Gardini (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia punta a conquistare la medaglia d’oro nel Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo, competizione multi-sportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 2 luglio (per quanto concerne questo sport). A guidare gli azzurri sarà il tecnico Vincenzo Fanizza, sostenuto dal secondo Adriano Di Pinto e dall’assistente Luca Leoni. Il CT Fefé De Giorgi sarà impegnato con la prima squadra in Nations League. Spiccano in maniera in maniera importante gli schiacciatori Francesco Recine e Davide Gardini. Particolarmente quotati anche il centrale Marco Vitelli, il libero Damiano Catania e il regista Marco Falaschi. L’Italia giocherà nel proprio girone contro Egitto e Macedonia del Nord, di seguito tutti i convocati della Nazionale di Volley ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia punta a conquistare la medaglia d’oro nelmaschile aidel, competizione multi-sportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 2 luglio (per quanto concerne questo sport). A guidare gli azzurri sarà il tecnico Vincenzo Fanizza, sostenuto dal secondo Adriano Di Pinto e dall’assistente Luca Leoni. Il CT Fefé De Giorgi sarà impegnato con la prima squadra in Nations League.in maniera in maniera importante gli schiacciatori Francescoe Davide. Particolarmente quotati anche il centrale Marco Vitelli, il libero Damiano Catania e il regista Marco Falaschi. L’Italia giocherà nel proprio girone contro Egitto e Macedonia del Nord, di seguito tutti idella Nazionale di...

Pubblicità

zazoomblog : Volley Giochi del Mediterraneo 2022: ecco i 12 azzurri convocati. Out Porro positivo al Covid - #Volley #Giochi… - sportface2016 : #Volley, ecco i 12 azzurri convocati per i #GiochidelMediterraneo 2022: fuori Paolo #Porro, risultato positivo al… - SparxITA : @Lorenzo44540158 @brawlstarsit1 io non proprio acqua park, ma proprio giochi estivi (beach volley, beach soccer etc) - MateraPvf : VENDO - FOR SALE ?? Maglia n. 12 Nazionale Italia volley del 1979, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo???????? Eb… - MateraPvf : VENDO - FOR SALE ?? Maglia n. 12 Nazionale Italia volley del 1979, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo???????? Eb… -