Vittorio Feltri smaschera la sinistra | insulti al nemico | ecco l' unica strategia che conoscono

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da oltre dieci anni abbiamo al governo la(nonostante perda immancabilmente le elezioni, merito che ci tocca riconoscerle), eppure questa seguita ad attribuire alla destra la responsabilità di tutto ciò che non funziona in Italia, facendone un improbabile capro espiatorio a carattere permanente. Era sempre colpa di Silvio Berlusconi, perseguitato da media e magistratura, poi è stata sempre colpa di Matteo Salvini ed ora è sempre colpa di Giorgia Meloni e ancora di più lo sarà a mano a mano che ci appropinquiamo alle votazioni della primavera 2023. Eppure Giorgia è colpevole di nulla, dal momento che se ne sta ferma e salda all'opposizione, attendendo pazientemente di vedere passare sul letto del fiume gli avversari, annegati nelle loro stesse schizofrenie, menzogne e incoerenze. Insomma, l'andazzo non muta: in questo Paese ci si lagna perché nessuno realizza ...

