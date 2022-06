"Vietato sbavare. Tutti ebeti?". Inter, il "benvenuto" a Lukaku: tensione alle stelle | Guarda (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter entusiasma mister Simone Inzaghi, il suo compagno d'attacco Lautaro Martinez e la stra-grande maggioranza dei tifosi nerazzurri, ma non gli ultrà della Curva Nord che invitano i compagni di tifo a riaccogliere il belga, che se n'era andato un anno fa al Chelsea per 113 milioni di euro e che ora ha fatto di tutto per tornare a Milano (in prestito a 8 milioni + 2 di bonus e super-ingaggio tagliato di 3 milioni) come "uno dei tanti", letteralmente. "E' stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti". Recita così un lungo post su Facebook della pagina ufficiale della Curva Nord, il cuore del San Siro nerazzurro. "La Curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell'estate scorsa); posto ciò nessuno deve andare ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di Romeluall'entusiasma mister Simone Inzaghi, il suo compagno d'attacco Lautaro Martinez e la stra-grande maggioranza dei tifosi nerazzurri, ma non gli ultrà della Curva Nord che invitano i compagni di tifo a riaccogliere il belga, che se n'era andato un anno fa al Chelsea per 113 milioni di euro e che ora ha fatto di tutto per tornare a Milano (in prestito a 8 milioni + 2 di bonus e super-ingaggio tagliato di 3 milioni) come "uno dei tanti", letteralmente. "E' stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti". Recita così un lungo post su Facebook della pagina ufficiale della Curva Nord, il cuore del San Siro nerazzurro. "La Curva Nord sostiene l'e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell'estate scorsa); posto ciò nessuno deve andare ad ...

