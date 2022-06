Videogames, il Napoli solo su eFootball. Su Fifa non avrà denominazione e divisa ufficiale (Di mercoledì 22 giugno 2022) È ufficiale: dopo la partnership siglata con Konami, che dà anche il nome al centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli sarà presente – con le divise e la denominazione ufficiale – solo su eFootball, il videogioco erede di Pro Evolution Soccer e Winning Eleven. Lo stesso vale anche per la Lazio, per la Roma e per l’Atalanta. L’ha confermato Konami stessa con una nota, in cui ha annunciato anche l’accordo col Monza, sebbene non esclusivo. Sta per scadere, invece, il contratto d’esclusiva con la Juventus. Lo riferisce l’azienda stessa, aggiungendo che la rappresentazione del club non sarà influenzata né nella versione eFootball 2022 Console né nella versione Mobile. Contemporaneamente, nel parterre di Konami entra il Milan, che ha chiuso qualche mese fa il contratto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) È: dopo la partnership siglata con Konami, che dà anche il nome al centro sportivo di Castel Volturno, ilsarà presente – con le divise e lasu, il videogioco erede di Pro Evolution Soccer e Winning Eleven. Lo stesso vale anche per la Lazio, per la Roma e per l’Atalanta. L’ha confermato Konami stessa con una nota, in cui ha annunciato anche l’accordo col Monza, sebbene non esclusivo. Sta per scadere, invece, il contratto d’esclusiva con la Juventus. Lo riferisce l’azienda stessa, aggiungendo che la rappresentazione del club non sarà influenzata né nella versione2022 Console né nella versione Mobile. Contemporaneamente, nel parterre di Konami entra il Milan, che ha chiuso qualche mese fa il contratto ...

