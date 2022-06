VIDEO | PEPPE IODICE A TELEFONO CON FLAVIO BRIATORE!

Pubblicità

RaiTre : Il 19 marzo 1994 veniva assassinato dalla camorra Don Peppe Diana. A quasi 30 anni da quel brutale omicidio, le par… - infoitinterno : Briatore e la pizza napoletana, risposta geniale di Peppe Iodice! | VIDEO - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Peppe Iodice risponde a Briatore sulle accuse alla pizza napoletana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Peppe Iodice risponde a Briatore sulle accuse alla pizza napoletana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Peppe Iodice risponde a Briatore sulle accuse alla pizza napoletana -

... ma la reazione più divertente è stata sicuramente quella dell'attore comicoIodice , che su Facebook ha pubblicato unironico nel quale interpreta una fantasiosa telefonata con Briatore .... la condizione a cui tutti ambiamo' Il'Mi fai stare bene' è stato diretto da Fabio Florio, con il montaggio a cura di Antony Saldì, il soggetto scritto daMilia e la partecipazione di ...Esilarante filmato pubblicato da Peppe Iodice in merito alle recenti dichiarazioni di Flavio Briatore in merito alla pizza.La pizza non ha niente a che fare con Napoli, a Salerno la fanno meglio'. Ieri il noto imprenditore piemontese ha rincarato la dose in onda su Radio 24 a La Zanzara, dichiarando: 'A me la pizza napole ...