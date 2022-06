VIDEO – Maldini scatenato al concerto dei Rolling Stones a San Siro

Pubblicità

Den96109848 : RT @pasqlaragione: Un Paolo Maldini molto preoccupato per il budget mercato. #SempreMilan - pasqlaragione : Un Paolo Maldini molto preoccupato per il budget mercato. #SempreMilan - TeoBellan : Paolo Maldini al concerto dei Rolling Stones a San Siro. (Video Instagram della moglie Adriana) - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini al concerto dei Rolling Stones a San Siro con la moglie VIDEO - cmdotcom : #Milan, #Maldini al concerto dei Rolling Stones a San Siro con la moglie VIDEO -

L'incontro dell'entourage dell'argentino in sede dell'Inter, documentato con foto edalla ... a quel punto l'ex numero '10' della Juventus potrebbe accettare le condizioni di. Sempre in ...Ma allora che senso ha fare deio degli articoli, da tifoso ad altri tifosi, dovendo ... mentre scrivo, lei veramente pensa che a noi tifosi interessi il mercato e non chee Massara ...Il Milan potrebbe approfittare della fase di stallo che si è creata con l'Inter per piombare su Dybala: ecco le condizioni necessarie ...Il dirigente del Milan Paolo Maldini si rilassa al concerto dei Rolling Stones a San Siro con la moglie Adriana Fossa, che ha postato l'evento nelle storie Instagram.