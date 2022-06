VIDEO | Il Dortmund ha scelto il POST HAALAND: COLPO DA 35 MILIONI! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport 1, il Borussia Dortmund avrebbe trovato l’accordo con l’Ajax, per il passaggio di Sebastien Haller in maglia gialloblù. L’attaccante franco-ivoriano è reduce da un’ottima stagione con i lancieri, condita da 34 gol in 42 partite. Nelle casse del club olandese finiranno 35 milioni di euro. Si tratta di una cifrà a metà, dopo che lo stesso club ne chiedeva 38 e il Borussia ne offriva 33. Un altro COLPO in attacco, dopo Adeyemi, per sostituire Erling HAALAND, passato da poco al Manchester City. Non sarà un compito facile quello dell’ormai ex centravanti dell’Ajax, che dovrà far dimenticare ai tifosi del Dortmund le prestazioni e i gol di HAALAND, che in 67 presenze col BvB ha segnato 62 reti. Il norvegese era arrivato in Germania nel corso della sessione invernale del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport 1, il Borussiaavrebbe trovato l’accordo con l’Ajax, per il passaggio di Sebastien Haller in maglia gialloblù. L’attaccante franco-ivoriano è reduce da un’ottima stagione con i lancieri, condita da 34 gol in 42 partite. Nelle casse del club olandese finiranno 35 milioni di euro. Si tratta di una cifrà a metà, dopo che lo stesso club ne chiedeva 38 e il Borussia ne offriva 33. Un altroin attacco, dopo Adeyemi, per sostituire Erling, passato da poco al Manchester City. Non sarà un compito facile quello dell’ormai ex centravanti dell’Ajax, che dovrà far dimenticare ai tifosi delle prestazioni e i gol di, che in 67 presenze col BvB ha segnato 62 reti. Il norvegese era arrivato in Germania nel corso della sessione invernale del ...

