VIDEO / Caterina Balivo: “Koulibaly alla Juve? Rischia una brutta fine…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “De Laurentiis pensi a mettere i soldi e non a mandare via tutti. Desidero il ritorno di Cavani”, ha raccontato la conduttrice tifosissima degli azzurri Leggi su golssip (Di mercoledì 22 giugno 2022) “De Laurentiis pensi a mettere i soldi e non a mandare via tutti. Desidero il ritorno di Cavani”, ha raccontato la conduttrice tifosissima degli azzurri

Pubblicità

palermo24h : “Exstasis” ritorna alla chiesa di Santa Caterina: nuovo video mapping in piazza Bellini - caterina_manzi : RT @ItaliaViva: No, non è @matteorenzi che è diventato Nostradamus, basta capirne un po' di politica per sapere che questa sarebbe stata la… - dardo82 : RT @tvblogit: Caterina Balivo (@caterinabalivo) a Tvblog: “A Chi vuole sposare mia mamma? è tutto vero. Scelgo i progetti che mi piacciono… - dardo82 : RT @Paoletta_F: .@caterinabalivo conduce ‘Chi vuole sposare mia mamma?’: «Quel sì che manda tutte in crisi» - gr_caterina : RT @su_sartadori: Io sono a lavoro e sto solo canticchiando nella mia testa #BreakMySoul in continuazione ininterrottamente: -