Victoria dei Maneskin | con chi è a Londra Fan impazziti | occhio a questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022)De Angelis, la conturbante bassista dei, si trova acon degli amici e ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono con alcuni di loro. I fan si sono scatenati e il sospetto è cheabbia una nuova storia d'amore. Ecco quindi la De Angelis in unacon un gruppo di ragazzi nella capitale britannica che si scatta delletessera con loro. Poi con loro va al lunapark, beve una birra, fa colazione. Finisce sfinita su un letto disfatto. Tutto normale per una giovane ragazza che va in vacanza ama a far impazzire i suoi follower è la presenza in queste immagini di un ragazzo con i ricci e la giacca di pelle. Che sia lui il nuovo fidanzato della bionda e bella? A ...