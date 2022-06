Vice infermieri per tappare i buchi di personale in Sanità, l’ultima trovata della Regione Lombardia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vice infermieri per tappare i buchi di personale in Sanità, ora la Lombardia copia il Veneto. Pensando all’istituzione della figura del “Vice-infermiere”, appunto. Ovvero di un Operatore SocioSanitario (Oss) che sostituirebbe l’infermiere con 300 ore di formazione, attraverso competenze espressamente infermieristiche. Una decisione che l’assessorato regionale intende prendere per far fronte alla carenza di personale nelle strutture sanitarie, prendendo esempio – appunto – dal Veneto, dove saranno formati 510 operatori sociosanitari specializzati. L’ideona della Lombardia A mettersi già di traverso è però la Federazione Migep che attraverso una lettera aperta si scaglia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)perdiin, ora lacopia il Veneto. Pensando all’istituzionefigura del “-infermiere”, appunto. Ovvero di un Operatore SocioSanitario (Oss) che sostituirebbe l’infermiere con 300 ore di formazione, attraverso competenze espressamentestiche. Una decisione che l’assessorato regionale intende prendere per far fronte alla carenza dinelle strutture sanitarie, prendendo esempio – appunto – dal Veneto, dove saranno formati 510 operatori sociosanitari specializzati. L’ideonaA mettersi già di traverso è però la Federazione Migep che attraverso una lettera aperta si scaglia ...

