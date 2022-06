Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 19:45 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 22 GIUGNO 2022 ORE 19:35VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA CHIUSO SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA il TRATTO AUTOSTRADALE TRA CIVITAVECCHIA porto E CIVITAVECCHIA NORD A CAUSA DELL’ELEVATA PRESENZA DI FUMO DOVUTO ALL’INCENDIO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 65. DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA A CAUSA DI INCIDENTE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA CON CODE A PARTIRE DA FIORENTINI MENTRE IN INTERNA SI ST AIN CODA TRA NOMENTANA E A24 E ASEGUIRE TRA PISANA E AURELIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA RACCORDO E VIA DEI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 22 GIUGNOORE 19:35VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSO SULL’A12CIVITAVECCHIA il TRATTO AUTOSTRADALE TRA CIVITAVECCHIA porto E CIVITAVECCHIA NORD A CAUSA DELL’ELEVATA PRESENZA DI FUMO DOVUTO ALL’INCENDIO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 65. DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA A CAUSA DI INCIDENTE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA CON CODE A PARTIRE DA FIORENTINI MENTRE IN INTERNA SI ST AIN CODA TRA NOMENTANA E A24 E ASEGUIRE TRA PISANA E AURELIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA RACCORDO E VIA DEI ...

