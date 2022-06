Viabilità in costiera amalfitana, domani incontro in prefettura (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha trovato la piena disponibilità del prefetto di Salerno la richiesta partita dalla conferenza dei sindaci della costiera amalfitana di prevedere delle modifiche all’ordinanza con la quale l’Anas ha introdotto la circolazione a targhe alterne sulla strada statale 163, la principale arteria di collegamento tra i comuni della costiera amalfitana. Varata due anni fa, prima dell’emergenza pandemica, l’ordinanza è entrata in vigore solo sabato scorso e come ha ricordato questa mattina il prefetto di Salerno Francesco Russo, a margine di un incontro con i giornalisti, è frutto di un’azione sinergica e di ascolto delle esigenze della comunità che vivono e risiedono in costiera amalfitana e che lamentavano da tempo problemi alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha trovato la piena disponibilità del prefetto di Salerno la richiesta partita dalla conferenza dei sindaci delladi prevedere delle modifiche all’ordinanza con la quale l’Anas ha introdotto la circolazione a targhe alterne sulla strada statale 163, la principale arteria di collegamento tra i comuni della. Varata due anni fa, prima dell’emergenza pandemica, l’ordinanza è entrata in vigore solo sabato scorso e come ha ricordato questa mattina il prefetto di Salerno Francesco Russo, a margine di uncon i giornalisti, è frutto di un’azione sinergica e di ascolto delle esigenze della comunità che vivono e risiedono ine che lamentavano da tempo problemi alla ...

Pubblicità

radioalfa : Viabilità, Costiera Amalfitana. Poche informazioni sulle targhe alterne, il parere dell'Abbac - positanonews : #Copertina #Cronaca #Viabilità Targhe alterne in costiera amalfitana: turisti ignari, mancano controlli. Il servizi… - positanonews : #Copertina #Cronaca #Turismo #Viabilità #abbac Targhe alterne in Costiera Amalfitana, Abbac chiede correttivi: “Pro… - positanonews : #Cronaca #ordinanza #traffico #viabilità Limitazioni al traffico e targhe alterne, metà Costiera amalfitana non le… - positanonews : #Copertina #Viabilità #Costieraamalfitana #Positano #strada Targhe alterne in costiera: migliora viabilità a Posita… -