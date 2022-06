Via le tasse sulla benzina. La mossa (anche elettorale) di Biden (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con la crisi energetica provocata dalla guerra russa in Ucraina, fare il pieno negli Stati Uniti è diventato un incubo per molti americani. In questi mesi il prezzo della benzina è aumentato di circa 2 dollari il gallone (unità di misura americana equivalente a circa 3,78 litri). Per questo il presidente Joe Biden ha pensato a una strategia di sostegno per ridurre il prezzo della benzina, e quale intervento migliore di un’esenzione delle tasse federali sui carburanti. “Spero di prendere una decisione basata sui dati, la sto cercando per la fine di questa settimana”, ha spiegato il capo della Casa Bianca durante una conferenza in Delaware. Per rendere effettiva questa misura, Biden però ha bisogno dell’approvazione del Congresso e deve fare i conti con la riduzione delle entrate federali per la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con la crisi energetica provocata dalla guerra russa in Ucraina, fare il pieno negli Stati Uniti è diventato un incubo per molti americani. In questi mesi il prezzo dellaè aumentato di circa 2 dollari il gallone (unità di misura americana equivalente a circa 3,78 litri). Per questo il presidente Joeha pensato a una strategia di sostegno per ridurre il prezzo della, e quale intervento migliore di un’esenzione dellefederali sui carburanti. “Spero di prendere una decisione basata sui dati, la sto cercando per la fine di questa settimana”, ha spiegato il capo della Casa Bianca durante una conferenza in Delaware. Per rendere effettiva questa misura,però ha bisogno dell’approvazione del Congresso e deve fare i conti con la riduzione delle entrate federali per la ...

