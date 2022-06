Verstappen-Hamilton, lite censurata prima della premiazione in Canada? Il caso che scuote la Formula 1 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una lite censurata prima della premiazione del Gp del Canada di Formula 1? Sembrerebbe di sì, che uno scontro tra Max Verstappen, vincitore della gara e Lewis Hamilton, terzo, ci sia stato, in sala d’attesa. Con Hamilton e Verstappen c’era anche Carlos Sainz, arrivato secondo. Gli audio partono da un dialogo tra Sainz e Verstappen commentando gli highlights: “Non ti vedevo da un po’. Dicevo tipo ‘dov’è’? Ho perso del tempo con te”. Si sente poi Hamilton che dice “che schifo”. Poi l’audio si perde e viene disattivato per 15 secondi. Parlavano forse di un dosso pericoloso in pista a Montreal. O magari di altro. Hamilton e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Unadel Gp deldi1? Sembrerebbe di sì, che uno scontro tra Max, vincitoregara e Lewis, terzo, ci sia stato, in sala d’attesa. Conc’era anche Carlos Sainz, arrivato secondo. Gli audio partono da un dialogo tra Sainz ecommentando gli highlights: “Non ti vedevo da un po’. Dicevo tipo ‘dov’è’? Ho perso del tempo con te”. Si sente poiche dice “che schifo”. Poi l’audio si perde e viene disattivato per 15 secondi. Parlavano forse di un dosso pericoloso in pista a Montreal. O magari di altro.e ...

