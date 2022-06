Verso la riunione del Consiglio europeo. Le comunicazioni di Draghi alla Camera

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nell'Aula di Montecitorio si svolgono ledel Presidente del, Mario, in vista delladeldi giovedì 23 e venerdì 24 giugno. Nel corso della recente visita a Kyiv il presidente delha ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e vuole che abbia lo status di candidato. "Il governo italiano - ha detto oggi- è stato tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza e convinzione, in Europa e in occidente. Se non sbaglio la prima volta che ho affermato questo punto è stato proprio in questo Parlamento. Continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, a partire dal prossimo", ha aggiunto il ...