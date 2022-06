Veronica Gentili intervista Conte: "Mi sono appena cambiata", In studio vestita così: da infarto | Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Ho fatto appena in tempo a cambiarmi". Veronica Gentili, coda di cavallo, abito nero con generosa scollatura e gonna non troppo corta, passo svelto ed eloquio fluente, irrompe in studio a Controcorrente per il via alla prima serata, dopo il blocco dell'access prime time. E annuncia una bomba: l'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Non un'esclusiva, perché l'ex premier pochi minuti prima era in studio da Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7. Un tour de force televisivo, quello dell'avvocato, necessario per spiegare le sue ragioni e rispondere così colpo su colpo, veleno su veleno, a Luigi Di Maio. La scissione del ministro degli Esteri dal Movimento è dolorosa, e Conte è inviperito. Di Maio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Ho fattoin tempo a cambiarmi"., coda di cavallo, abito nero con generosa scollatura e gonna non troppo corta, passo svelto ed eloquio fluente, irrompe ina Controcorrente per il via alla prima serata, dopo il blocco dell'access prime time. E annuncia una bomba: l'al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Non un'esclusiva, perché l'ex premier pochi minuti prima era inda Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7. Un tour de force televisivo, quello dell'avvocato, necessario per spiegare le sue ragioni e risponderecolpo su colpo, veleno su veleno, a Luigi Di Maio. La scissione del ministro degli Esteri dal Movimento è dolorosa, eè inviperito. Di Maio, ...

Pubblicità

GarbenMarco : RT @tweetonys: Tour de force di #Conte da #ottoemezzo con Lilli Gruber a #controcorrente con Veronica Gentili. Secondo me davvero poco effi… - tweetonys : Tour de force di #Conte da #ottoemezzo con Lilli Gruber a #controcorrente con Veronica Gentili. Secondo me davvero… - Rimmel2021 : Sto vedendo la Veronica #Gentili che intervista ancora #Conte su #controcorrente sempre in questa serata. È troppo… - DeVecchys : Adesso da Veronica Gentili su Retequattto. Se dopo lo trovo da Lundini o da Vespa è il nuovo King Gizzard & the Lizard Wizard - francang1950 : RT @BomprezziMarco: @dariodangelo91 Prima da Gruber e adesso annunciato da Veronica Gentili su Rete4. Ma non è accanimento terapeutico? -