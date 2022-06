Vasco | hotel esauriti per il concerto di domenica Gli albergatori | ' Assalto dei fan | non c' è una camera libera'

Pubblicità

VascoBOT1898 : RT @sanriosulli: Io che vedo Vasco Rossi e un tipo di uomini e donne tutti i giorni perché alloggiamo nello stesso hotel ?? - sanriosulli : Io che vedo Vasco Rossi e un tipo di uomini e donne tutti i giorni perché alloggiamo nello stesso hotel ?? - theovertiinker : pov: sono stata nell’hotel dove è stato Vasco 3 settimane fa - imdenic : @martinacarall0 Vasco, 19/06/2001 se non ricordo male, stupido hotel live tour al delle Alpi di Torino - GiusvaPulejo : #Vasco Rossi a #Messina, un business da 10 milioni di Euro. Tutti gli #hotel della città, inclusi i B&B sono strapi… -

corriereadriatico.it

Ma l'effettosi riflette anche suglidi fascia alta. 'Per il weekend siamo quasi al completo - afferma Michele Bernetti, titolare del GrandPalace - e tra le prenotazioni abbiamo ...Il primo anno con, '79 - 80, guadagnavamo 25 mila lire a testa. Con il grande successo di Bollicine il budget è aumentato, per cui eravamo in giro per tutta Italia, in grandie ristoranti ... Vasco, hotel esauriti per il concerto di domenica. Gli albergatori: «Assalto dei fan, non c'è una camera liber Ma l’effetto Vasco si riflette anche sugli hotel di fascia alta. «Per il weekend siamo quasi al completo - afferma Michele Bernetti, titolare del Grand Hotel Palace - e tra le prenotazioni abbiamo ...Ci sono chitarristi che puntano sui virtuosismi e altri che si mettono al servizio delle canzoni. Solieri fa parte di quest'ultima categoria. Qui rievoca l’epopea che ha cambiato il rock italiano, il ...