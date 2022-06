Vanessa Incontrada senza trucco | per l’estate segue il trend del costume intero

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è tornata a posare indopo le critiche sul suo corpo. È apparsa raggiante e solare in un modelloin giallo limone, non avendo paura di lasciarsi immortalare “al naturale”. Negli ultimi giorni si è parlato molto di: dopo essere stata paparazzata inda bagno, è diventata vittima di body shaming. In molti l'hanno criticata per le sue forme giunoniche e per i chili che non ha perso dopo la gravidanza del primo figlio, sottolineando quanto sia cambiata dagli esordi a oggi. Gli unici dettagli che vengono dimenticati? Innanzitutto sono passati più di 20 anni da quando ha debuttato in tv e, come se non bastasse, è una delle poche star a essere rimasta naturale al 100%. Ora è tornata a documentare le ...