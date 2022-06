Vaccini, nasce la prima piattaforma mRNA italiana (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – nasce la prima piattaforma mRNA italiana che sfrutta algoritmi di predizione delle varianti del virus che hanno messo in ginocchio il mondo negli ultimi due anni: dopo la fase preclinica, è imminente la sperimentazione sull’uomo del primo vaccino COVID-19 a mRNA sviluppato completamente in Italia, destinato ad essere efficace sulle varianti. Protagonista del lavoro è la start up innovativa italiana “Fondo Ricerca Medica”, specializzata nella ricerca biotecnologica e negli algoritmi di predizione di variazioni genomiche, che ha sviluppato e testato “con buoni risultati” in sperimentazioni precliniche regolatorie sugli animali un innovativo vaccino per il COVID-19. Si tratta del primo siero e della prima piattaforma di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA –lache sfrutta algoritmi di predizione delle varianti del virus che hanno messo in ginocchio il mondo negli ultimi due anni: dopo la fase preclinica, è imminente la sperimentazione sull’uomo del primo vaccino COVID-19 asviluppato completamente in Italia, destinato ad essere efficace sulle varianti. Protagonista del lavoro è la start up innovativa“Fondo Ricerca Medica”, specializzata nella ricerca biotecnologica e negli algoritmi di predizione di variazioni genomiche, che ha sviluppato e testato “con buoni risultati” in sperimentazioni precliniche regolatorie sugli animali un innovativo vaccino per il COVID-19. Si tratta del primo siero e delladi ...

Pubblicità

Lopinionista : Vaccini, nasce la prima piattaforma mRNA italiana - Karmamietitore : @RobertoGanzerl1 @ricpuglisi Ma ma ma Draghi non aveva detto che il sacro vaccino sarebbe stata la panacea, la sicu… - WaterStrider9 : Per la rubrica “stupidi si nasce ma ridicoli ci si diventa” ecco i medici di Telegram che tirano l’ennesimo teatrin… - TrocinoChry : @bad_scientists @WRicciardi In nome della rottura di coglioni che ancora ci volete propinare; nelle 2 estate preced… - Adriano07883742 : Oggi vogliamo riproporvi la storia del piccolo Abd-elhay e di suo padre Ahmed A. Salha. La negazione del danno da… -