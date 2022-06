Vacanze in Francia: il lodge nella foresta, nel cuore verde della Loira (Di mercoledì 22 giugno 2022) In piena campagna francese, a due passi dai castelli della Loira, un indirizzo propone delle capanne (chic) negli alberi per un'immersione nel verde e nell'arte Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 giugno 2022) In piena campagna francese, a due passi dai castelli, un indirizzo propone delle capanne (chic) negli alberi per un'immersione nele nell'arte

Pubblicità

davmago : @rivamatteoriva @valechindamo @RibelleAntisis1 @MariuzzoAndrea Neanche, ma si potrebbe essere razionali. In Francia… - Vortexmagnus1 : @valechindamo Vero ma in Francia normalmente fanno più giorni di vacanze nel corso dell'anno scolastico rispetto al… - alice_ledda_ : RT @FlavioPons: @valechindamo In Francia si sparano comunque 2 mesi tra il 7 luglio e il 2 settembre, solo che poi si fanno altre OTTO SETT… - FlavioPons : @valechindamo In Francia si sparano comunque 2 mesi tra il 7 luglio e il 2 settembre, solo che poi si fanno altre O… - Labusla681 : @valechindamo Hai vero idea di quante vacanze hanno in Francia vero? -