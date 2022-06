Usa, il Senato dà il primo ok per la stretta sulle armi. La Nra: 'Ci opporremo' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Congresso Usa ha iniziato ad affrontare il tema delle armi, spinto dagli ultimi accadimenti. Il Senato ha infatti approvato, 64 voti favorevoli contro 36, con un primo voto procedurale la proposta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Congresso Usa ha iniziato ad affrontare il tema delle, spinto dagli ultimi accadimenti. Ilha infatti approvato, 64 voti favorevoli contro 36, con unvoto procedurale la proposta ...

Pubblicità

ilpost : Martedì, dopo anni di fallimenti politici per ridurre le violenze legate all’uso di #armi da fuoco a livello federa… - _Nico_Piro_ : per evitare di perdere ulteriore supporto al conflitto nell’opinione pubblica? Se gli Usa hanno abbassato i toni al… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Usa, primo voto del Senato su stretta armi: 64 sì e 34 no - ammdaniele : RT @VivoLibera: Cosí Bianca Laura Granato poco fa in Senato rivolgendosi a Draghi: 'Non potete costringere gli Italiani a diventare carnefi… - lmasculolegato : RT @VivoLibera: Cosí Bianca Laura Granato poco fa in Senato rivolgendosi a Draghi: 'Non potete costringere gli Italiani a diventare carnefi… -