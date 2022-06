"Urina nelle bottigliette". La scoperta choc in tribunale: cosa è successo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per paura della promiscuità dei bagni tempi del Covid, un giudice avrebbe Urinato in decine di bottigliette conservate poi in un armadio. L'incredibile vicenda di Catania Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per paura della promiscuità dei bagni tempi del Covid, un giudice avrebbeto in decine diconservate poi in un armadio. L'incredibile vicenda di Catania

Pubblicità

lacittanews : Sconcerto nel Palazzo di giustizia di via Verga a Catania, dove un giudice urina nelle bottiglie di plastica per no… - fanpage : Nell'armadio del giudice sono state ritrovate decine di bottigliette piene di urina. Dalle indagini è poi emerso ne… - CriSStraits : A Catania, Giudice teneva l’urina nell’armadio nelle bottiglie ?? ma per centrare il foro si portava una 'sacc a pi… - messveneto : Catania, la fobia del giudice che ha paura del Covid: evita i bagni e ha l’armadio pieno di bottiglie di urina: La… - ontoxy : Fa pipì nelle bottiglie per paura di prendere il covid, ritrovati litri di urina in un armadio del Tribunale di Cat… -