Uomini e Donne: Riccardo è innamorato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il noto cavaliere del parterre di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: Riccardo Guarnieri ha dimenticato Ida Platano? L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto come protagonisti assoluti Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si sono riservati parole di fuoco, insulti ed accuse reciproche. L’ennesimo tentativo di riavvicinamento è andato così in fumo: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il noto cavaliere del parterre diha ritrovato l’amore:Guarnieri ha dimenticato Ida Platano? L’ultima puntata diha visto come protagonisti assolutiGuarnieri e Ida Platano, i quali si sono riservati parole di fuoco, insulti ed accuse reciproche. L’ennesimo tentativo di riavvicinamento è andato così in fumo: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - poliziadistato : Auguri alle donne e agli uomini della #GuardiadiFinanza per il 248° anniversario della Fondazione. Insieme a difesa… - Antonio_Tajani : Sono orgoglioso di essere un basco verde ad honorem e per questo, in occasione del 248° anniversario della fondazio… - Profilo2022 : RT @Maicol94816189: @Misurelli77 Tra poco dalle mie parti ci sarà la raccolta delle mele. Lavoreranno dalle 7 del mattino alle 16 paga 5,3… - Kermitlanana : La smettiamo di attaccarci a qualsiasi cosa FICTIONAL che abbia come elementi: Gli Uomini, le persone bisessuali, l… -