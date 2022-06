Una voce per Padre Pio, il programma condotto da Mara Venier in onda il 25 giugno: gli ospiti e di cosa parla (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sabato 25 giugno andrà in onda il programma Una voce per Padre Pio e sarà condotto da Mara Venier. La nota conduttrice di Domenica In, che solo pochi giorni fa ha ufficiato le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, si è detta onorata di poter condurre quest’evento. La trasmissione di ripete ormai da diversi anni nel paese natale del Santo, Pietrelcina, nella centralissima Piazza Santissima Annunziata, dove si trova anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Di cosa parla Una voce per Padre Pio? Una voce per Padre Pio è un evento che è giunto oramai alla sue 23esima edizione. Il programma è nato da un’idea di Enzo Palumbo e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sabato 25andrà inilUnaperPio e saràda. La nota conduttrice di Domenica In, che solo pochi giorni fa ha ufficiato le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, si è detta onorata di poter condurre quest’evento. La trasmissione di ripete ormai da diversi anni nel paese natale del Santo, Pietrelcina, nella centralissima Piazza Santissima Annunziata, dove si trova anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. DiUnaperPio? UnaperPio è un evento che è giunto oramai alla sue 23esima edizione. Ilè nato da un’idea di Enzo Palumbo e ...

Pubblicità

rubio_chef : Immaginate fosse stato fatto su una Sinagoga. No ci dovete pensare perché non è possibile che per dire la parola eb… - RobTallei : Dopo aver (quasi) debellato la piaga degli applausi all'atterraggio ora ci vorrebbe una decisa presa di posizione d… - RisorseCAD : Dobbiamo ascoltare la voce del Po - garaqofujuj : RT @GHXIhJmMVAy7OSu: @feniks2405 Una voce così unica non era ancora nell'universo! DIMASH OKAY ON YOUTUBE #Dimash_Okay @dimash_official #Fl… - fipyqasujisy : RT @GHXIhJmMVAy7OSu: @feniks2405 Una voce così unica non era ancora nell'universo! DIMASH OKAY ON YOUTUBE #Dimash_Okay @dimash_official #Fl… -