Una vita, anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2022: Dori non è un'infermiera? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dori potrebbe non essere chi dice di essere. La giovane, che si sta prendendo cura di don Felipe, in realtà, potrebbe non essere un'infermiera. Ciò si evincerà da un dialogo tra lei e Marina che avverrà negli episodi Una vita in onda dal 26 giugno al 1° luglio 2022. Nel frattempo, Aurelio incontrerà un cappellano carcerario e scoprirà qualcosa di sconcertante sulla morte di sua sorella Natalia. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda tutti i giorni su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Una vita, trame dal 26 giugno al 1° luglio 2022: Dori potrebbe non essere un'infermiera Hortensia avrà il timore che tra sua figlia Azucena ed il giovane Guillermo possa nascere qualcosa di più di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022)potrebbe non essere chi dice di essere. La giovane, che si sta prendendo cura di don Felipe, in realtà, potrebbe non essere un'. Ciò si evincerà da un dialogo tra lei e Marina che avverrà negli episodi Unain onda dal 26al 1°. Nel frattempo, Aurelio incontrerà un cappellano carcerario e scoprirà qualcosa di sconcertante sulla morte di sua sorella Natalia. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda tutti i giorni su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Una, trame dal 26al 1°potrebbe non essere un'Hortensia avrà il timore che tra sua figlia Azucena ed il giovane Guillermo possa nascere qualcosa di più di ...

juventusfc : Anche quest’anno le iconiche strisce bianconere si fondono con i colori dell’arcobaleno e danno vita a un’esclusiva… - meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - Corriere : Incidenti sul lavoro, 4 morti in poche ore. A Lecce un 72 enne ha perso la vita dopo una caduta dall’impalcatura - zazoomblog : Una vita anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2022: Dori non è uninfermiera? - #anticipazioni #giugno #luglio #… - jealousyxliv : @stanz4singola uuu è stato una fase anche della mia vita -