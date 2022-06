Una vita anticipazioni: Aurelio minaccia Genoveva mentre Valeria indaga, cosa scopre? (Di mercoledì 22 giugno 2022) cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 23 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e ci rivelano quello che accadrà nella soap spagnola più seguita su Canale 5. Come avrete visto, per Ramon è arrivato il momento di esprimere tutta la rabbia che da 5 anni tiene in corpo. Lolita, non sa più come gestire sui suocero e le cose si fanno sempre più complicate, adesso ha infatti anche attirato l’attenzione dei giornali…Felipe invece, con la presenza di Dori in casa, sembra essersi placato. Quanto durerà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, ricordandovi che domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1419 di Acacias 38. Qui per chi si fosse perso l’ultima puntata, ecco il riassunto di Una vita Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022)succederà nella puntata di Unadi domani 23 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e ci rivelano quello che accadrà nella soap spagnola più seguita su Canale 5. Come avrete visto, per Ramon è arrivato il momento di esprimere tutta la rabbia che da 5 anni tiene in corpo. Lolita, non sa più come gestire sui suocero e le cose si fanno sempre più complicate, adesso ha infatti anche attirato l’attenzione dei giornali…Felipe invece, con la presenza di Dori in casa, sembra essersi placato. Quanto durerà? Lo scopriamo con ledi Una, ricordandovi che domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1419 di Acacias 38. Qui per chi si fosse perso l’ultima puntata, ecco il riassunto di UnaUna...

