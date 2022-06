Una Vita, anticipazioni 23 giugno: Rosina riceve una pessima notizia. Genoveva fa insospettire Valeria sul conto di Aurelio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 23 giugno: Rosina riceverà una cattiva notizia sulle sue finanze già precarie. Genoveva insinua a Valeria inquietanti dubbi e Aurelio, parlandole di Anabel. Clima sempre più teso tra i due coniugi. Una Vita, anticipazioni 23 giugno: Rosina ancora più in crisi economicamente Rosina scopre che quelli che hanno affittato la tenuta della famiglia sua e di Hortensia, pensano di andar via; così le sorelle Rubio, che come sappiamo sono già in difficoltà economiche, saranno immerse dai debiti. Genoveva svela a Valeria di Anabel per metterla contro Aurelio Genoveva ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una23rà una cattivasulle sue finanze già precarie.insinua ainquietanti dubbi e, parlandole di Anabel. Clima sempre più teso tra i due coniugi. Una23ancora più in crisi economicamentescopre che quelli che hanno affittato la tenuta della famiglia sua e di Hortensia, pensano di andar via; così le sorelle Rubio, che come sappiamo sono già in difficoltà economiche, saranno immerse dai debiti.svela adi Anabel per metterla contro...

