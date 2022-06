Una signora su TikTok: “Chiara Ferragni a Sanremo? Allora eviterò di vederlo”. L’imprenditrice digitale reagisce così (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Lunedì 20 giugno, dopo l’annuncio di Amadeus al TG1, il web è letteralmente impazzito. Un vero e proprio colpaccio del direttore artistico e conduttore della kermesse musicale che avrà luogo il prossimo febbraio nella città ligure. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“, ha scritto lei su Instagram poco dopo l’annuncio. Tantissimi i commenti, dal “Dajeee” del marito Fedez fino ai complimenti dei fan (27.3 milioni su Instagram). “Con Chiara Ferragni, Amadeus punta al Festival del secolo”, “Non ci posso credere! Quando arriva febbraio?” oppure “Finalmente! E adesso fino a febbraio cosa facciamo?”, alcuni dei pensieri per L’imprenditrice digitale che salirà sul palco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)al Festival di. Lunedì 20 giugno, dopo l’annuncio di Amadeus al TG1, il web è letteralmente impazzito. Un vero e proprio colpaccio del direttore artistico e conduttore della kermesse musicale che avrà luogo il prossimo febbraio nella città ligure. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere2023“, ha scritto lei su Instagram poco dopo l’annuncio. Tantissimi i commenti, dal “Dajeee” del marito Fedez fino ai complimenti dei fan (27.3 milioni su Instagram). “Con, Amadeus punta al Festival del secolo”, “Non ci posso credere! Quando arriva febbraio?” oppure “Finalmente! E adesso fino a febbraio cosa facciamo?”, alcuni dei pensieri perche salirà sul palco ...

