Una serie di brutti incidenti per Michelle Hunziker ma la vacanza continua (Di mercoledì 22 giugno 2022) Michelle Hunziker è in vacanza in Sicilia con le sue amiche, in barca passa da un’isola all’altra ma tra tuffi in mare ed escursioni non mancano gli incidenti. La bella e allegra compagnia non molla ma dopo le meduse c’è anche il morso di un gatto randagio. Michelle Hunziker documenta tutto, ai follower non mostra solo la parte bella di questa vacanza italiana ma anche gli inconvenienti, forse un po’ troppi. Non è difficile il brutto incontro con una medusa se ti tuffi in un mare meraviglioso ma è accaduto anche altro. La prima ad essere stata punta da una medusa è Michelle. Tra le storie di Instagram ha mostrato il suo tuffo dalla barca con uno sfondo incantevole, oltre al suo perfetto lato b, ma un attimo dopo è tornata a bordo a grandi bracciate, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022)è inin Sicilia con le sue amiche, in barca passa da un’isola all’altra ma tra tuffi in mare ed escursioni non mancano gli. La bella e allegra compagnia non molla ma dopo le meduse c’è anche il morso di un gatto randagio.documenta tutto, ai follower non mostra solo la parte bella di questaitaliana ma anche gli inconvenienti, forse un po’ troppi. Non è difficile il brutto incontro con una medusa se ti tuffi in un mare meraviglioso ma è accaduto anche altro. La prima ad essere stata punta da una medusa è. Tra le storie di Instagram ha mostrato il suo tuffo dalla barca con uno sfondo incantevole, oltre al suo perfetto lato b, ma un attimo dopo è tornata a bordo a grandi bracciate, ...

