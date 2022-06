Una sera in motonave nei due mari di Taranto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Taranto vista dal mare, anzi dai suoi due mari, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se si ammira alla sera, quando le luci si riflettono sulle acque e l’oscurità avvolge la città rendendola ancora più suggestiva. Sono riprese le escursioni turistiche serali con le motonavi Clodia e “Adria” di Kyma Mobilità che, con partenza da Piazzale Democrate, durano per circa un’ora e mezza. «È una esperienza straordinaria – ha commentato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città nell’atmosfera suggestiva dell’imbrunire, un’esperienza arricchita da una guida turistica che a bordo illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 22 giugno 2022)vista dal mare, anzi dai suoi due, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se si ammira alla, quando le luci si riflettono sulle acque e l’oscurità avvolge la città rendendola ancora più suggestiva. Sono riprese le escursioni turisticheli con le motonavi Clodia e “Adria” di Kyma Mobilità che, con partenza da Piazzale Democrate, durano per circa un’ora e mezza. «È una esperienza straordinaria – ha commentato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città nell’atmosfera suggestiva dell’imbrunire, un’esperienza arricchita da una guida turistica che a bordo illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, ...

