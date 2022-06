Una mostra fotografica diffusa tra i sentieri della Val di Sole (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si intitola “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry” la grande mostra dedicata alla montagna, alle fotografie che la ritraggono e alle persone che la vivono, la valorizzano e la proteggono. È stata inaugurata il 17 di giugno e terminerà il 9 di ottobre. Magnum Photos è stata fondata nel 1947 da Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Robert Capa, George Rodger e William Vandivert e si annovera tra le più importanti agenzie fotografiche del mondo. Adesso, insieme a Suazes e al Castello del Buonconsiglio, ha contribuito a creare un progetto che approda fino alle sconfinate vallate trentine, ai piedi delle Dolomiti del Brenta, dell’Adamello Presanella, dell’Ortles Cevedale. Partendo dal maestoso castello medievale di Caldes – in Val di Sole – e dai suoi ambienti plurisecolari per poi salire sui ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si intitola “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry” la grandededicata alla montagna, alle fotografie che la ritraggono e alle persone che la vivono, la valorizzano e la proteggono. È stata inaugurata il 17 di giugno e terminerà il 9 di ottobre. Magnum Photos è stata fondata nel 1947 da Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Robert Capa, George Rodger e William Vandivert e si annovera tra le più importanti agenzie fotografiche del mondo. Adesso, insieme a Suazes e al Castello del Buonconsiglio, ha contribuito a creare un progetto che approda fino alle sconfinate vallate trentine, ai piedi delle Dolomiti del Brenta, dell’Adamello Presanella, dell’Ortles Cevedale. Partendo dal maestoso castello medievale di Caldes – in Val di– e dai suoi ambienti plurisecolari per poi salire sui ...

