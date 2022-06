Un progetto “illuminato” che riporta gli adulti nel mondo delle fiabe

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 giugno 2022) I sette nani e un busto romano che fanno una bolla (illuminata al suo interno) con un chewing gum; un gatto che cerca di aggrapparsi alle lampadine sorrette da tre uccellini; un ufo che sorvola e folgora una città in piena notte. Quelli sopracitati sono quattro esempi del nuovo” di Seletti, che da sempre gioca con il design in maniera irriverente, e che ha svelato in occasione del Salone del Mobile 2022 i nuovi personaggi che popoleranno le case ( e i giardini) dei suoi afecionados. Il lavoro di Seletti, caleidoscopico senza mezzi termini, si è quindi arricchito di nuovi pezzi eclettici e originali. Unalampade Seletti presentate al Salone del Mobile 2022Stefano Seletti, direttore artistico dell’azienda, ha definito queste novità come «l’apice di un percorso che permette di comunicare al pubblico gli oggetti ...