Un Posto al Sole, anticipazioni del 23 giugno: cosa succederà (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le anticipazioni di giovedì 23 giugno della fiction di Rai Tre, Un Posto al Sole: cosa succederà nella prossima puntata La soap opera di Rai Tre, un Posto al Sole, che ogni sera tiene incollati al teleschermo numerosi spettatori, in questa settimana avrà molteplici colpi di scena. cosa, accadrà, però nella puntata dal 23 giugno? La domanda, però, che preme più i fan e alla quale vorrebbero una risposta è: Filippo ce la farà a sopravvivere? Il logo dell’amata soap opera della Rai (via Screenshot)La soap un Posto al Sole prosegue la sua narrazione, nei suoi 25 anni di vita ha tenuto compagnia e sorpreso i suoi spettatori. In questa settimana, però, fino ad ora, a ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ledi giovedì 23della fiction di Rai Tre, Unalnella prossima puntata La soap opera di Rai Tre, unal, che ogni sera tiene incollati al teleschermo numerosi spettatori, in questa settimana avrà molteplici colpi di scena., accadrà, però nella puntata dal 23? La domanda, però, che preme più i fan e alla quale vorrebbero una risposta è: Filippo ce la farà a sopravvivere? Il logo dell’amata soap opera della Rai (via Screenshot)La soap unalprosegue la sua narrazione, nei suoi 25 anni di vita ha tenuto compagnia e sorpreso i suoi spettatori. In questa settimana, però, fino ad ora, a ...

roccotomasoni : '..Se questa vita siamo noi Lascia le cose che non vuoi È così poco il tempo per amare E un posto al sole ancora ci… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - CapitanSteve2 : RT @ViVilaVitaOra: Non mi sono mai fidata Bastava ascoltarli per capire che era tutta becera propaganda Gente scappata di casa in cerca di… - Davide65203015 : RT @ViVilaVitaOra: Non mi sono mai fidata Bastava ascoltarli per capire che era tutta becera propaganda Gente scappata di casa in cerca di… - mimistear : da quando uso le bestemmie al posto delle parolacce con gli slur misogini my skin is clearer e il sole splende in a… -