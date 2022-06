Un anno di Lukaku (in prestito) costa all’Inter 25 milioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’accordo tra l’Inter e il Chelsea per Lukaku è chiuso. Il Corriere dello Sport parla delle cifre. “prestito oneroso annuale da 8 milioni più un massimo di 5 milioni di bonus, legati ai trofei che la formazione di Inzaghi può conquistare nel 2022-23”. L’avvocato dell’Inter e il legale di Lukaku stanno preparando i documenti. Entro un paio di giorni, sicuramente entro il weekend, ci sarà la firma. “e, se non sarà possibile farle prima perché il calciatore è all’estero, all’inizio della prossima Big Rom si presenterà in città per sostenere le visite mediche di rito”. In merito allo stipendio, l’Inter pagherà meno tasse grazie al decreto crescita. Il quotidiano scrive che a Lukaku “andranno 11 milioni lordi, circa 8,5 netti più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’accordo tra l’Inter e il Chelsea perè chiuso. Il Corriere dello Sport parla delle cifre. “oneroso annuale da 8più un massimo di 5di bonus, legati ai trofei che la formazione di Inzaghi può conquistare nel 2022-23”. L’avvocato dell’Inter e il legale distpreparando i documenti. Entro un paio di giorni, sicuramente entro il weekend, ci sarà la firma. “e, se non sarà possibile farle prima perché il calciatore è all’estero, all’inizio della prossima Big Rom si presenterà in città per sostenere le visite mediche di rito”. In merito allo stipendio, l’Inter pagherà meno tasse grazie al decreto crescita. Il quotidiano scrive che a“andr11lordi, circa 8,5 netti più ...

Pubblicità

StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - FBiasin : Se (e sottolineo se, cit.) l’#Inter con #Lukaku, dopo aver incassato 115milioni un anno fa: -Lo riprende in presti… - 0208Peppe : @FBiasin 115mln usati per pagare lukaku stesso e coprire debiti. Ora lo riprendete in prestito a 8.5 mln per un sol… - crispitari_93 : Ah ma sapevo non fosse possibile un secondo prestito per uno stesso giocatore - santosburo : RT @Venom_1908: Ibra in Italia, soprattutto all'Inter faceva il devasto, decise di andare a giocare in Spagna, al Barcellona, non vide mai… -