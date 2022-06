Un altro domani, trama 23 giugno 2022: la vittoria di Carmen (Di mercoledì 22 giugno 2022) La caparbietà e l'ostinazione di Carmen, grande protagonista di Un altro domani, le assicureranno una grande vittoria. La ragazza, infatti, ha scoperto che gli operai della fabbrica di suo padre sono entrati in sciopero, poiché contestano le loro condizioni di lavoro, a partire dai turni estenuanti fino alla totale mancanza di diritti, e questa notizia l'ha completamente destabilizzata. Francisco, per risolvere la questione in modo rapido e definitivo, si è recato altrove a cercare nuovi lavoratori nigeriani, mentre la figlia lo ha sollecitato invano a risolvere la questione con i suoi operai. Di fronte alla reazione indifferente di Francisco, Carmen ha deciso di recarsi da sola nella giungla per trattare personalmente con Dayo, il leader della rivolta operaia, ma ha incontrato non ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022) La caparbietà e l'ostinazione di, grande protagonista di Un, le assicureranno una grande. La ragazza, infatti, ha scoperto che gli operai della fabbrica di suo padre sono entrati in sciopero, poiché contestano le loro condizioni di lavoro, a partire dai turni estenuanti fino alla totale mancanza di diritti, e questa notizia l'ha completamente destabilizzata. Francisco, per risolvere la questione in modo rapido e definitivo, si è recatove a cercare nuovi lavoratori nigeriani, mentre la figlia lo ha sollecitato invano a risolvere la questione con i suoi operai. Di fronte alla reazione indifferente di Francisco,ha deciso di recarsi da sola nella giungla per trattare personalmente con Dayo, il leader della rivolta operaia, ma ha incontrato non ...

