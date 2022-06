Ultime Notizie – Ucraina | Finlandia | “Pronti a resistere ad attacco Russia”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laè “pronta aallase attaccata”. Parola del capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen che spiega che il suo Paese è pronto per unrusso e che opporrà una dura resistenza nel caso in cui si verificasse. ”I finlandesi sono motivati ??a combattere e il Paese ha costruito un notevole arsenale”, ha detto Kivinen, sottolineando che ”abbiamo sviluppato la nostra difesa militare proprio per il tipo di guerra che viene condotta lì” in, ”con un massiccio uso di potenza di fuoco, forze armate e anche aeronautiche”. Secondo Kivinen ”l’è un boccone difficile da masticare” per la”e così sarebbe la”. Continueranno nei prossimi giorni i colloqui con Turchia, Svezia e ...

