Ultime Notizie – Ucraina, Bielorussia: al via esercitazioni vicino al confine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ucraina, l'esercito bielorusso ha iniziato 'esercitazioni di mobilitazione' vicino al confine. Lo riporta il canale Telegram del sito informativo ucraino Niveksti. Secondo quanto riferito, le manovre si terranno a partire da oggi fino al 1 luglio nella regione di Gomel, che confina con le regioni di Kiev, Chernihiv e Zhytomyr. Le esercitazioni sono pianificate e previste, ma -fa notare il canale di Notizie- l'anno scorso si erano tenute nella regione di Mogilev vicino al confine russo.

