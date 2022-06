Ultime Notizie Serie A: rinnovi sacrosanti, parla Carrera, Koulibaly e l’amore per Napoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 19.15 – parla Koulibaly – Il difensore esce allo scoperto: «A Napoli sento tanto amore, c’è voglia di puntare allo scudetto e ci saranno cambiamenti». Le dichiarazioni 18.00 – Carrera su Pogba – Così l’ex collaboratore tecnico bianconero: «Il francese vorrà dimostrare di poter ancora fare la differenza». L’intervista 16.30 – Italiano prolunga – E’ arrivata anche l’ufficialità: Italiano ha rinnovato con la Fiorentina fino alla stagione 2023/2024 con opzione per il 2024/2025. Il comunicato 15.00 – Il bilancio di Rocchi – «Potevamo fare meglio, ma adesso arbitriamo all’europea»: così il designatore dei direttori di gara sulla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 19.15 –– Il difensore esce allo scoperto: «Asento tanto amore, c’è voglia di puntare allo scudetto e ci saranno cambiamenti». Le dichiarazioni 18.00 –su Pogba – Così l’ex collaboratore tecnico bianconero: «Il francese vorrà dimostrare di poter ancora fare la differenza». L’intervista 16.30 – Italiano prolunga – E’ arrivata anche l’ufficialità: Italiano ha rinnovato con la Fiorentina fino alla stagione 2023/2024 con opzione per il 2024/2025. Il comunicato 15.00 – Il bilancio di Rocchi – «Potevamo fare meglio, ma adesso arbitriamo all’europea»: così il designatore dei direttori di gara sulla ...

