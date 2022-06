Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, Ricciardi: “Movimento libero da Di Maio” (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’addio di Luigi Di Maio? “Ognuno fa le sue scelte, andiamo a ricostruire, ora il Movimento può volare alto. Ora bisogna Continuare la nostra ricostruzione, finalmente senza persone che avevano altri progetti”. Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla sede del partito. “Continueremo le nostre battaglie come abbiamo sempre fatto, i numeri contano – risponde a chi gli fa notare che ora il Peso specifico del Movimento e’ ridotto – ma conta il peso politico, al di là dei numeri in parlamento”. Di Maio deve lasciare? “Di Maio fa il suo, ora possiamo non pensare a lui ma al Movimento. Dovete chiederlo a lui sennò poi mi accusa di attacchi personali. Il Movimento ora e’ libero, può ripartire con più vigore”. Per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’addio di Luigi Di? “Ognuno fa le sue scelte, andiamo a ricostruire, ora ilpuò volare alto. Ora bisogna Continuare la nostra ricostruzione, finalmente senza persone che avevano altri progetti”. Così il vicepresidente del M5S Riccardo, arrivando alla sede del partito. “Continueremo le nostre battaglie come abbiamo sempre fatto, i numeri contano – risponde a chi gli fa notare che ora il Peso specifico dele’ ridotto – ma conta il peso politico, al di là dei numeri in parlamento”. Dideve lasciare? “Difa il suo, ora possiamo non pensare a lui ma al. Dovete chiederlo a lui sennò poi mi accusa di attacchi personali. Ilora e’, può ripartire con più vigore”. Per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - cn1926it : #Salernitana scatenata e “ossessionata” dalle ex stelle del #Napoli: il punto - CorriereCitta : Roma: accerchiati, minacciati e costretti a lasciare il denaro. Turisti bersaglio ideale dei rapinatori - VesuvioLive : Dorme nei vagoni della circum, sorpreso dal capotreno dà calci alla porta e fugge via -