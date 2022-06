Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, Fico annuncia nascita nuovo gruppo Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ nato ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo la Scissione dai 5 Stelle. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. Sono 51, compreso Di Maio, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ nato ‘Insieme per il Futuro’, ila cui ha dato vita Didopo ladai 5. Il presidente della Camera, Roberto, in apertura di seduta hato ladella formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. Sono 51, compreso Di, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Dybala Inter, Marotta non molla la Joya: nuovo incontro in programma - - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #22giugno Il grande #caldo continuerà a insistere sull'Italia nei prossimi giorni ?????. ??? Le ultime previsioni: https://t… - LavoriPubblici : ?? Approvata risoluzione per sbloccare i crediti fiscali Impegni del Governo: ?? adottare il prima possibile ogni op… -