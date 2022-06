Ultime Notizie – Sanzioni Russia, Xi: “Portano disastri nel mondo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Xi Jinping torna a criticare le Sanzioni. Secondo il leader cinese, intervenuto all’apertura del Brics Business Forum in formato virtuale, “imporre Sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo“. Xi, riporta l’agenzia Xinhua, ha parlato delle Sanzioni come di un “boomerang” e di “armi a doppio taglio”. Per il presidente cinese “coloro che politicizzano, sfruttano e trasformano in un’arma l’economia globale e impongono in modo ostinato Sanzioni approfittando del dominio nei sistemi finanziari e monetari internazionali finiranno per danneggiare altri e se stessi e porteranno disastri per le persone nel mondo”. Xi Jinping ha criticato anche “l’allargamento di alleanze militari“. “La crisi ucraina ha nuovamente lanciato un segnale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Xi Jinping torna a criticare le. Secondo il leader cinese, intervenuto all’apertura del Brics Business Forum in formato virtuale, “imporrein modo ostinato porteràper le persone nel“. Xi, riporta l’agenzia Xinhua, ha parlato dellecome di un “boomerang” e di “armi a doppio taglio”. Per il presidente cinese “coloro che politicizzano, sfruttano e trasformano in un’arma l’economia globale e impongono in modo ostinatoapprofittando del dominio nei sistemi finanziari e monetari internazionali finiranno per danneggiare altri e se stessi e porterannoper le persone nel”. Xi Jinping ha criticato anche “l’allargamento di alleanze militari“. “La crisi ucraina ha nuovamente lanciato un segnale ...

