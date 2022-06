Ultime Notizie – Ricerca EY | “+ 83% di investimenti diretti esteri in Italia nel 2021”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nell’conferma il suo trend positivo come destinazione di iniziative di investimento da parte di imprese estere, con la realizzazione di 207 progetti di(Ide). Questo risultato segna una crescita annua dell’83%, dato superiore rispetto a quello registrato in tutti gli altri Paesi europei. Tuttavia, con una quota di mercato del 3,5% – in aumento rispetto al 2% del 2020 – l’si posiziona ancora a distanza dai principali attrattori di Ide in Europa, ovvero Francia (21%), Regno Unito (17%) e Germania (14%). È quanto emerge dall’EY Europe Attractiveness Survey 2022,annuale che analizza l’andamento degliin Europa e le percezioni dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – #Dybala, le ultime. #EnzoFernandez aspetta #ACMilan #SempreMilan - e_pagliarini : RT @Radio24_news: Segui le ultime notizie ?? di @e_pagliarini dal mondo digitale di @2024_R24 - ?? Ascolta le #Digitalnews del #22giugno??htt… -

porta in tribunale l'ex compagna . L'allenatore della Juventus sostiene che la donna abbia utilizzato in maniera impropria il denaro da lui versato per il mantenimento del figlio. Claudia Ughi è ...42 Visualizzazioni totaliDurante la prima settimana di giugno, il mercato delle ... registrando un calo del 4,6% nelle24 ore.Massimiliano Allegri porta in tribunale l'ex compagna Claudia Ughi. L'allenatore della Juventus sostiene che la donna abbia utilizzato in maniera impropria il denaro da lui versato per il mantenimento ...Durante i festeggiamenti per la promozione in Liga del Girona la fotografa Margui ha rischiato di cadere dal pullman scoperto. Salvata da un difensore ...