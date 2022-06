Ultime Notizie – M5S, salta blitz di Grillo a Roma (Di mercoledì 22 giugno 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, Beppe Grillo, atteso oggi a Roma, ha deciso di posticipare il suo arrivo nella Capitale, dove potrebbe arrivare la settimana prossima. La decisione di rinviare è stata presa nella serata di ieri, dopo una telefonata con il leader M5S Giuseppe Conte. Ieri Luigi Di Maio ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, certificando così la scissione dalla formazione guidata da Conte. Oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita del Gruppo Insieme per il futuro, dando lettura dei deputati che hanno aderito alla formazione a cui ha dato vita Di Maio. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, Beppe, atteso oggi a, ha deciso di posticipare il suo arrivo nella Capitale, dove potrebbe arrivare la settimana prossima. La decisione di rinviare è stata presa nella serata di ieri, dopo una telefonata con il leader M5S Giuseppe Conte. Ieri Luigi Di Maio ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, certificando così la scissione dalla formazione guidata da Conte. Oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita del Gruppo Insieme per il futuro, dando lettura dei deputati che hanno aderito alla formazione a cui ha dato vita Di Maio. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio ...

